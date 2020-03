Aus im Geisterspiel gegen Tuchel : BVB enttäuscht beim 0:2 in Paris

Paris Der Blick auf die leeren Ränge hatte BVB-Trainer Lucien Favre schon vor dem Anpfiff die Vorfreude genommen. „Kein Ambiente, kein Lärm - ganz komisch“, sagte er. Das Ergebnis im Achtelfinal-Rückspiel gegen Paris Saint-Germain verhagelte ihm endgültig die Laune.

In der hektischen Schlussphase mit Rudelbildung und hitzigen Auseinandersetzungen an der Seitenlinie sah BVB-Profi Emre Can nach einem Foul an Neymar noch die Rote Karte (89.). „Das war viel zu hart, fast lächerlich“, sagte Favre. Der Brasilianer hatte zuvor seinen Treffer in ähnlicher Buddha-Pose bejubelt wie Erling Haaland sein Tor im Hinspiel und damit die Gäste provoziert.