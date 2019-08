14-jähriges Supertalent : Ricken macht sich keine Sorgen um Moukoko

Youssoufa Moukoko (vorn), damals U 17-Mannschaft von Borussia Dortmund in Aktion beim Spiel Viktoria Köln gegen Borussia Dortmund. Foto: dpa/Peter Ludewig

Dortmund Ex-Nationalspieler Lars Ricken, Chef der Nachwuchsabteilung des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund, sorgt sich nicht um das 14 Jahre Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko, der jetzt schon in der U19 des BVB spielt.

"Es ist einfach so, es ist der Lauf der Dinge und die Entwicklung des Fußballs und der Medienlandschaft im allgemeinen, dass die Jungs heute viel früher im Rampenlicht stehen", sagte der 43-Jährige im kicker-Interview.

Außerdem sei Moukoko ja nicht der Einzige. Ricken: "Mit Giovanni Reyna, der auch erst 16 ist, lief schon ein Werbespot am Times Square in New York. Im Vergleich zu mir ist die Aufmerksamkeit überproportional gestiegen. Das ist der Zeitgeist, da hilft kein Wehklagen oder Jammern."