Dortmunds Dilemma Reus und Hummels sind nicht mehr für die höchsten Aufgaben geschaffen

Um es vorweg zu stellen: die Verdienste von Marco Reus und Mats Hummels für Borussia Dortmund sind immens. Während Reus in seinem elften Jahr für Schwarz-Gelb spielt, ist es bei Hummels mit Unterbrechung sogar bereits die zwölfte Saison. Und ja, auch in dieser Spielzeit hatten beide durchaus ihren Anteil am zwischenzeitlichen Höhenflug. Doch die beiden Partien in dieser Woche gegen den FC Bayern in der Bundesliga und RB Leipzig im DFB-Pokal, in denen die Dortmunder jeweils chancenlos untergingen, machten das Dilemma mit beiden Profis deutlich: für die höchsten Aufgaben sind beide nicht mehr geschaffen.