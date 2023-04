Dümmer geht's nimmer Der BVB verspielt seine große Meister-Chance – wieder einmal

Edin Terzic litt wie ein geprügelter Hund. „Enttäuschung“ und „Wut“ dominierten seine Gefühlswelt, und am liebsten hätte der schockierte, fassungslose Trainer von Borussia Dortmund seine Mannschaft wohl mal so richtig zur Schnecke gemacht. Nach dem aberwitzigen 3:3 (2:0) beim VfB Stuttgart wäre dies auch angebracht gewesen. Der von allen guten Geistern verlassene BVB verschenkte am Samstag gegen eine Mannschaft in Unterzahl den Sieg, er verspielte auch eine vielleicht einmalige Chance im Titelkampf.