Ankunft in Bad Ragaz: BVB startet ins Trainingslager - Rätselraten um Witsel

Dortmund Borussia Dortmund startet in die intensive Phase der Vorbereitung und reist ins Trainingslager nach Bad Ragaz. Unklar ist weiterhin, ob der Belghier Axel Witsel bald mit dem BVB trainiert.

Borussia Dortmund ist mit komplettem Kader in das Trainingslager nach Bad Ragaz aufgebrochen. Für den Fußball-Bundesligisten, der erst am vergangenen Donnerstag von einer neuntägigen USA-Reise zurückgekehrt war, beginnt damit die intensive Phase der Vorbereitung auf die neue Saison. „Für uns geht es darum, die Neuzugänge schnell zu integrieren und als Mannschaft wieder Spaß zu entwickeln. Das kam in der vergangenen Saison manchmal etwas zu kurz“, sagte Mittelfeldspieler Nuri Sahin am Mittwoch vor dem Abflug des Teams aus Dortmund Richtung Schweiz.