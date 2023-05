Titel-Entscheidung BVB-Spiel – darum gibt es am Samstag kein Public Viewing

Wer kein Sky hat, aber auch nicht raus gehen will, dem bliebe noch das gute alte Radio: WDR 2 wird mit seinem Format „Liga Live“ sicher ausgiebig vom Titelkampf und allen anderen Entscheidungen in der Bundesliga berichten, zudem gibt es das Spiel des BVB gegen Mainz am Samstag auch in voller Länge in der ARD Audiothek.