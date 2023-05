„Total verloren und gebrochen“ So emotional reagiert Marco Reus nach der verspielten Meisterschaft

Es sei für ihn „aktuell schwierig“, schrieb der Offensivspieler nun am Montagabend, „meine Gedanken, Gefühle und Emotionen in Worte zu fassen“. Zugleich betonte Reus, dass „positive Reaktionen“ der BVB-Anhänger „verdeutlicht haben, wofür es sich lohnt zu kämpfen“. Ihm sei es deswegen „total wichtig, Danke zu sagen“. Offen gestand Reus den tiefen Frust und das Entsetzen nach dem verlorenen Finale ein: „Ja, es schmerzt, ja, wir waren schon lange nicht mehr so nah dran.“