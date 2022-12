Der Kämpfer will zurück Sebastien Haller will schon bald wieder auf dem Platz stehen

Am 18. Juli war es, im Dortmunder Schweiz-Trainingslager in Bad Ragaz, der gezackte Gipfel des Pizol krönt das Alpenpanorama. BVB-Trainer Edin Terzic hat nach dem Testspiel gegen den FC Valencia zwar ein wenig herumgedruckst, Haller hatte gefehlt. Aber niemand denkt sich groß etwas dabei: Wird halt so eine Muskelsache sein. Doch um 23.00 Uhr sieht man Journalisten aus dem Restaurant durch den kleinen Ort zu ihren Hotels rennen.