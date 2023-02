BVB gibt Diagnose bekannt Adeyemi fehlt Borussia Dortmund mit Muskelfaserriss mindestens drei Wochen

Den BVB trifft der Ausfall des deutschen Nationalspieler, schließlich war Adeyemi zuletzt in Topform. Im Hinspiel des Achtelfinals in der Champions League gegen den FC Chelsea in der vergangenen Woche erzielte er den wichtigen 1:0-Siegtreffer nach einem fulminanten Sprint über das gesamte Spielfeld. Auch am Sonntag in der Bundesliga war Adeyemi bis zu seiner Verletzung spielentscheiden. Zunächst erzielte er mit der Hacke das schöne Führungstor, dann bereitete er nach einem Sprint über den linken Flügel mit einer Flanke das zwischenzeitliche 2:0 vor.