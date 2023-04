“Eigentor des Jahres“ BVB-Fans legen im Choreo-Streit mit einem Banner vor Sponsorzentrale nach

Der Leiter des sportwissenschaftlichen Instituts an der Uni Würzburg und Fankultur-Forscher Harald Lange äußert indes Verständnis für das Verhalten der Fans. „Sie haben ein klares Statement für den Stadionnamen gesetzt. Das ist für mich aus Fankultur-Sicht nachvollziehbar“, sagt er im Gespräch mit unserer Redaktion. Tradition und Werte gäben die Fans nicht einfach her, das müssten auch Sponsoren akzeptieren. Während sich Signal-Iduna-Chef Leitermann von den BVB-Fans angegriffen zu fühlen scheint, sieht Lange in dem Transparent der BVB-Fans keinen direkten Affront gegen den Sponsor. „Wir haben die Debatte über den Investoren-Einstieg in die DFL. Das Kommerzthema kommt wieder an die Tagesordnung und die Fans besinnen sich auf ihren früheren Stadionnamen“, sagt Lange. Von daher sei die Aufregung Leitermanns ein Stück weit unbegründet. „Dadurch, dass er seinen Ärger öffentlich gemacht hat, hat er erst ein Thema draus gemacht“, sagt Lange und rät dem Geschäftsführer: „Das ist jetzt ein symbolischer Machtkampf, er sollte sich kluge Schritte gegenüber den Fans überlegen.“