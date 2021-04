Laut BVB-Boss Watzke : Borussia Dortmund und FC Bayern lehnen Super League ab

Dortmund Drei feste Plätze in der geplanten europäischen Super League sind noch frei. Borussia Dortmunds Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hat jetzt betont, dass der BVB und der FC Bayern München dem neuen, viel kritisierten Konstrukt nicht beitreten wollen.

Borussia Dortmund zeigt kein Interesse am Beitritt zur neuen europäischen Super League des Fußballs und setzt auf eine reformierte Champions League. "Die Mitglieder des Boards der European Club Association (ECA) haben sich am Sonntagabend zu einer virtuellen Konferenz zusammengeschlossen und bekräftigt, dass der Board-Beschluss vom vergangenen Freitag nach wie vor Gültigkeit hat", sagte der Vorstandsvorsitzende Hans-Joachim Watzke am Montag in einer Stellungnahme auf der BVB-Homepage.