„Ich kämpfe für Erling“ : BVB-Boss Watzke bestätigt Real-Interesse an Haaland

Dortmund Er ist der derzeit wohl begehrteste Spieler der Welt: Erling Haaland. BVB-Boss Hans-Joachim Watzke bestätigte nun, dass Real Madrid großes Interesse am Norweger habe. Er wolle aber um einen Verbleib des Stürmers kämpfen, sagte Watzke.

Das große Interesse des spanischen Rekordmeisters Real Madrid sei sogar „verbürgt“, sagte Watzke. „Ich glaube, dass er in Spanien größeren Anklang finden würde. In England wird ein anderer Fußball gespielt.“ Er glaube aber, dass „es ihm gut tut, wenn er in der Bundesliga bleibt“, sagte Watzke, der weitere Gespräche ankündigte. „Am Ende ist es so, entweder er bleibt, dann freuen wir uns, oder er sagt, er hat sich entschieden, er möchte etwas anderes machen.“