Nach Fan-Kritik : BVB ändert Trikots für Champions League ab – deutlich sichtbares Logo

Der Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund hat auf die lautstarke Kritik aus den eigenen Fanreihen reagiert und wird künftig in einem abgeänderten Trikot in der Champions League auflaufen. Das gab der Verein auf der eigenen Homepage bekannt. Demnach wird auf dem Trikot gegen Sporting Lissabon am Dienstag das BVB-Logo deutlich in den Vereinsfarben Schwarz-Gelb abgesetzt sein.