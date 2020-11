Am 16. Geburtstag : Top-Talent Moukoko reist mit BVB nach Berlin

Am 16. Geburtstag

Dortmund Youssoufa Moukoko steht im Kader von Borussia Dortmund für das Auswärtsspiel bei Hertha BSC am Samstagabend. Damit könnte der gerade 16-Jährige zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte werden.

Top-Talent Youssoufa Moukoko vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund steht schon am Wochenende vor dem Aufstieg zum jüngsten Spieler der Bundesliga-Geschichte. Das Sturmjuwel, das am Freitag seinen 16. Geburtstag feierte und damit im Oberhaus spielberechtigt ist, reiste am späten Nachmittag mit der Mannschaft nach Berlin. Das berichtete unter anderem die Bild-Zeitung, Sky zeigte ein entsprechendes Video vom Flughafen.