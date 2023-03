Zeit des Träumens Der BVB-Lauf nimmt kein Ende

Wer jetzt nicht träumt, muss ein Fußball-Herz aus Stein haben. So malten sich die Fans der unschlagbaren „Serientäter“ von Borussia Dortmund also am Wochenende schon einmal aus, wie das sein könnte am 27. Mai mit der Meisterschale am Borsigplatz, angeheizt von ihrem Kapitän: „Ich will nicht zu viel Euphorie wecken – aber ich weiß noch, dass wir vor der Winterpause auf Platz sechs waren“, sagte Marco Reus lächelnd.