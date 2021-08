Schon gegen Frankfurt : BVB schränkt Stadionbesuche von ungeimpften Personen ein

Dortmund Borussia Dortmund wird künftig – ähnlich wie der 1. FC Köln – auf die „2G“-Regel setzen und vor allem Geimpfte und Genesene zulassen. Das wird schon am Samstag im Spiel gegen Frankfurt der Fall sein. Zudem dürfen dann getestete Kinder und Jugendliche in Stadion.

Schon zum ersten Spiel der neuen Bundesliga-Saison gegen Eintracht Frankfurt wird diese Regeln gelten. Fans, die eines von den 25.000 Ticket reserviert bekommen haben, mussten schon bei der Umwandlung der Reservierung in die Eintrittkarten einen Haken setzen, dass sie geimpft oder genesen sind. Oder aber, ob sie Kinder und Jugendliche sind, die noch nicht geimpft werden dürfen. Diese mussten sich beim Kartenkauf aber einem Test verpflichten, der am Samstag nicht älter als 48 Stunden sein darf.

Ähnliche Maßnahmen kündigte zuvor schon der 1. FC Köln an . Ein negativer Corona-Test gelte demnach ab dem zweiten Heimspiel am 28. August gegen den VfL Bochum nicht mehr. Ausnahmen sollen weiterhin für Kinder und Jugendliche bis 16 Jahren sowie für aus medizinischen Gründen von der Impfung ausgeschlossene Personen gelten.

BVB-Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke deutete diese Entscheidung schon am Montag auf der Bilanzpressekonferenz des Klubs an . „2G wird bei uns deutlich favorisiert. Wenn du im Stadion weißt, dass 90 oder 95 Prozent der Zuschauer geimpft sind, hast du ein höheres Sicherheitsgefühl“, sagte er. „Wenn jeder die Möglichkeit hatte, sich zu impfen, können wir schon als Hausherr klar machen, dass wir das als sinnvoll erachten.“

Aktuell liegt die Inzidenz in Dortmund noch unter 35 Neuinfektionen pro Woche. Daher dürfen auch 25.000 Zuschauer ins Stadion. Sollte sie demnächst höher sein, sieht die aktuell geltende Corona-Schutzverordnung vor, dass „die Auslastung auf ein Drittel der Stadionkapazität, die in Dortmund für internationale Partien gilt (66.099 Sitzplätze), auffüllen zu dürfen, so dass dann 22.033 Fans Einlass finden dürfen – fast ausschließlich Geimpfte oder Genesene“, wie der BVB auf seiner Homepage mitteilte. So soll gesichert werden, dass der Verein Geld durch Ticketverkäufe einnimmt.