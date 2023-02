Mentalitätsdebatte adé? Warum Borussia Dortmund wieder von Titeln träumen kann

Es beeindruckte schon, wie die Dortmunder Feingeister um Julian Brandt am Mittwoch auf einem durchaus schwierigen Platz im Bochumer Ruhrstadion Fußball arbeiteten. Die Spieler schmissen sich regelrecht in die Zweikämpfe, bissen und kratzten, wie es dieses auch von Bochumer Seite hart geführte Pokalduell verlangte. In der Phase kurz nach der Pause, in der die Bochumer enorm drückten und es vor allem Torhüter Gregor Kobel zu verdanken war, dass die Führung noch bestand hatte, bewiesen Emre Can, Mats Hummels und Co. Widerstandskraft. Der Ausgleich durch eine Elfmeter-Fehlentscheidung warf den BVB ebenfalls nicht aus der Bahn. Nur kurz nach dem Treffer von Kevin Stöger nutzten die Dortmunder eine Unaufmerksamkeit im sonst starken Defensivverbund der Hausherren und Reus erzielte die erneute Führung – und damit den Siegtreffer.