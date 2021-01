Die „Mentalitäts-Frage“ : 5 Gründe, warum es für den BVB wieder nicht für ganz oben reicht

Ein enttäuschter Marco Reus nach der 1:2-Niederlage in Leverkusen. Foto: AP/Martin Meissner

Meinung Düsseldorf Wie jedes Jahr seit dem Double 2012 startet Borussia Dortmund mit Meisterschaftsambitionen in die Saison. Doch auch 2021 wird es mal wieder nicht für ganz oben reichen. Das liegt nicht nur am FC Bayern.

„Wir wollen da sein, wenn die Bayern straucheln“ - so lautet das inoffizielle Vereinsmotto von Borussia Dortmund , wenn man das mit der „echten Liebe“ mal beiseite lässt. Schließlich verkünden Spieler wie Verantwortliche ihre Meisterschaftsambitionen seit Jahren genau unter dieser Voraussetzung. Den Worten Taten folgen lassen konnten sie bisher nicht. Seit dem Dortmunder Double 2011/2012 wurde der FC Bayern acht Mal in Folge Meister. Und zwar nicht strauchelfrei.

Anfang 2021 ist es wieder so weit: die Bayern straucheln. In der Liga setzt es eine empfindliche Niederlage in Mönchengladbach, im DFB-Pokal fliegen sie gegen Zweitligist Holstein Kiel raus. Und auch sonst tun sie sich schwer, kassieren viele Gegentore, gewinnen nur mit viel Mühe oder Glück. Und der BVB? Macht es noch schlechter. Woran liegt das? 5 Gründe, warum es für den BVB wieder nicht für ganz oben reicht: