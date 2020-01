Traumdebüt für Dortmunds Neuzugang : „Nett“ – so beschreibt Haaland seine Drei-Tore-Gala gegen Augsburg

Augsburg Erstes Spiel und gleich ein Dreierpack! BVB-Stürmer Erling Haarland hat seinem neuen Club fast im Alleingang den Sieg beim FC Augsburg gesichert. Das sagt er zu seiner Leistung.

Dank des Dreierpacks von Erling Haaland und eines irren Sturmlaufs hat Borussia Dortmund eine drohende Pleite zum Rückrundenstart noch in einen Sieg verwandelt. Der Neue traf beim 5:3 in Augsburg dreimal.

Haaland, der zweitjüngste Dreierpacker in der Bundesliga-Geschichte, weckte damit Erinnerungen an einen anderen Dortmunder Torjäger: Pierre-Emerick Aubameyang hatte am 10. August 2013 ebenfalls in Augsburg mit drei Toren sein Debüt gegeben. Als der Gabuner den BVB vor zwei Jahren in Richtung London verließ, standen 141 Treffer zu Buche.