Dortmunds Toptalent bleibt Moukokos Vertragsverlängerung ist nur ein symbolischer Sieg

Youssoufa Moukoko kennt es nur so. Seit Jahren ist das öffentliche Interesse an dem Wunderknaben immens. Ihm geschah, was allen 12-Jährigen passieren würde, die schon in Borussia Dortmunds U17 spielen, dort nach Belieben Tore schießen und damit einfach nicht mehr aufhören. Im Profiteam des BVB wurde er zum jüngsten Bundesligaspieler, hatte aber erstmals in seiner jungen Karriere mit größeren Schwierigkeiten zu kämpfen. Zweifel nährten sich, ob er seine schier unglaubliche Torquote bei den Erwachsenen nur im Ansatz würde bestätigten können. In dieser Saison aber hinterlegte er nachhaltig, dass er gut genug für die Bundesliga ist – sogar für die Nationalmannschaft. Mit 18.