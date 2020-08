Mit 15 Jahren : Moukoko startet mit den BVB-Profis in die Vorbereitung

Dortmund Youssoufa Moukoko ist bei den Profis von Borussia Dortmund angekommen - und das mit gerade einmal 15 Jahren. Der unausweichliche Weg in die Bundesliga könnte schon im November Realität werden.

"Er ist ein überragendes Talent", sagte Zorc vor dem Trainingsauftakt in der vergangenen Woche über Moukoko: "Er soll bei uns bleiben." Im Sommer 2016 hatte der Vizemeister den gebürtigen Kameruner mit gerade einmal elf Jahren vom FC St. Pauli losgeeist. In den letzten drei Spielzeiten erzielte er für die U17 und U19 des BVB wahnsinnige 128 Treffer und wurde dreimal Torschützenkönig in den jeweiligen Ligen.

Ricken begrüßte diesen Schritt, sei doch so der "Wettbewerbsvorteil ausländischer Ligen" gegenüber der Bundesliga aufgehoben. Trotz der früheren DFL-Bestimmungen war der BVB mit seiner Transferstrategie in der Vergangenheit äußerst erfolgreich: Junge hoffnungsvolle Talente wie Jadon Sancho, Christian Pulisic oder Ousmane Dembele wurden früh in ihrer Entwicklung verpflichtet und konnten sich in Dortmund zu heiß begehrten Topstars entwickeln.