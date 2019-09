Hattrick bei BVB-Kantersieg : Moukoko auch von Leverkusen nicht zu stoppen

Dortmund Youssoufa Moukoko trifft in der U19-Bundesliga weiter nach Belebien. Beim 6:1-Kantersieg gegen Bayer 04 Leverkusen erzielte der 14-Jährige einen Dreierpack und erhöhte sein Saisontrefferkonto auf 13.

Ausnahmetalent Youssoufa Moukoko hat in der Junioren-Bundesliga West erneut einen Dreierpack für die U19 des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund geschnürt und sein Saisontrefferkonto auf 13 in sechs Partien erhöht. Die drei Treffer gelangen dem 14-Jährigen beim 6:1 (4:0)-Kantersieg am Sonntag gegen Bayer Leverkusen.