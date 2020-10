Dreierpack gegen Schalke : Dortmunder Derby-Held Moukoko beleidigt und beschimpft

Gelsenkirchen Dortmunds Sturmtalent Youssoufa Moukoko wird mit seinem nächsten Dreierpack zum Derby-Helden. Doch der Youngster wird dabei wüst beschimpft und schwer beleidigt, vermutlich auch rassistisch. Der FC Schalke 04 verurteilt die Vorfälle.

"Wir können uns bei Youssoufa Moukoko für die Aussagen einiger Fans (...) nur entschuldigen", schrieb Schalke am Sonntag über die hässlichen Vorfälle im U19-Derby: "Bei allen Emotionen im Derby - solche Beleidigungen verurteilen wir aufs Schärfste und lehnen sie ausdrücklich ab." Der Klub kündigte nach dem 2:3 (1:2) gegen den BVB via Twitter an, er werde "die notwendigen Maßnahmen" ergreifen.