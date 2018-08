Borussia Dortmund will zurück zum Wir-Gefühl

Dortmund Borussia Dortmund hat seine Mannschaft zur neuen Saison umgebaut. Nun soll innerhalb des Teams ein neuer Geist her. Ego-Trips wie die von Pierre-Emerick Aubameyang und Ousmane Dembélé will der Verein nicht mehr dulden.

Sebastian Fuhrmann arbeitet in der Sportredaktion der Rheinischen Post in Düsseldorf-Heerdt.

Die Worte von Sebastian Kehl hören sich erst einmal gar nicht bedrohlich an. „Wir werden wieder mehr und nachhaltiger Wert auf Details legen“, sagt ehemalige Profi von Borussia Dortmund, der ab dieser Saison die Lizenz-Spieler-Abteilung leitet. Doch die Ankündigung des 38-Jährigen sind eine unmissverständliche Ansage an die Bundesligaspieler des BVB. Borussia Dortmund will wieder Zucht und Ordnung in den eigenen Reihen.

Zur neuen Saison hat Borussia Dortmund den Kader umgebaut. Der kauzige Schweizer Lucien Favre ist als Trainer gekommen. Nun gehen die Arbeiten auf anderer Ebene weiter. Der Verein will zurück zum „Wir“-Gefühl, das ihn unter Trainer Jürgen Klopp 2013 bis in das Finale der Champions League führte. Die Spieler hielten zusammen, holten in wilden Spielen Rückstände auf, so wie im Champions-League-Viertelfinale gegen Malaga, als Innenverteidiger Felipe Santana den Ball in der Nachspielzeit über die Linie drückte und die Borussia in den Fußball-Himmel, das Halbfinale gegen Real Madrid, das die Dortmunder auch gewinnen sollten, schoss.