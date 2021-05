„Entscheidend ist auffe Couch“ : BVB bittet Fans nicht nach Berlin zum Pokalfinale zu reisen

Dortmund Borussia Dortmund hat seine Fans aufgefordert, am Donnerstag zum DFB-Pokalfinale nicht nach Berlin zu reisen. Stattdessen sollen die Anhänger auf der heimischen Couch mitfiebern.

Die Mannschaft reist erst am Mittwochnachmittag mit dem Flugzeug an. Nach dem Endspiel geht es am Freitag nach Frankfurt zur Vorbereitung auf das Ligaspiel beim FSV Mainz 05 am Sonntag weiter.