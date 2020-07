Kostenpflichtiger Inhalt: Terminierter Einlass, aber keine Technik : Wie der BVB die Rückkehr der Fans plant

Nur wenige Fans auf der Dortmunder Südtribüne: Das könnte vorerst die Zukunft für Europas größte Stehplatz-Tribüne sein. Foto: Imago

Exklusiv Dortmund Wenn im September die Bundesliga wieder startet, sollen auch die Fans in die Stadien zurückkehren. Deutschlands größtes Stadion in Dortmund dürfte zu Beginn jedoch nur spärlich genutzt werden. Auf höhere Eintrittspreise und technische Überwachung von Abständen will der BVB aber verzichten.