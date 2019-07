Englische Fußball-Legende : Rooney rät Sancho zu Verbleib in Dortmund

Rooney rät Sancho zu Verbleib in Dortmund

Düsseldorf Jadon Sancho von Borussia Dortmund soll von mehreren internationalen Topklubs umworben sein. Englands Fußball-Legende Wayne Rooner hat seinem Landsmann nun aber einen Verbleib beim BVB nahegelegt. Das hat einen bestimmten Grund.

Englands Rekord-Torschütze Wayne Rooney hat seinem Landsmann Jadon Sancho zu einem Verbleib bei Borussia Dortmund geraten. „Man setzt dort auf junge Spieler. Das sieht man auch bei Sancho, man kann den Fortschritt erkennen, den er in den letzten zwölf Monaten gemacht hat. Es macht Spaß, ihm zuzusehen, er macht sich wirklich gut beim BVB“, sagte der 33 Jahre alte ehemalige englische Nationalspieler der „Bild am Sonntag“.

Der laut Medienberichten von mehreren europäischen Topclubs umworbene Sancho steht beim BVB bis 2022 ohne Ausstiegsklausel unter Vertrag und wird derzeit mit einem Transferwert im dreistelligen Millionenbereich gehandelt. „Jetzt muss er sich die Frage stellen, ob er die Spielzeit, die er in Dortmund bekommt, auch bekäme, wenn er nach England wechselt. Oder würde er dort nur auf der Bank sitzen? Spielzeit ist so wichtig für einen jungen Spieler wie Jadon. Wenn er in Dortmund die meiste Spielzeit bekommt, soll er dort bleiben“, sagte Rooney, der zurzeit für den amerikanischen Club D.C. United spielt.