Nach Newcastle-Sieg Das Rätsel BVB – Warum nicht immer so?

„Manche Dinge“, sagte Brandt, „sind im Fußball nicht zu erklären.“ Dies gelte auch für „die Spiele gegen Bayern in den vergangenen Jahren“. Doch der BVB, der vor einem neuen „schwarzen November“ gewarnt hatte, hat sich immerhin fix wieder zusammengeschraubt: „Ich bin zufrieden damit, dass wir nicht in ein Loch fallen, in dem wir uns vieles durch eine schlechte Phase versauen.“