Borussia Dortmund Warum Edin Terzic Trainer auf Bewährung ist

Borussia Dortmund hat sich für einen sehr innovativen Schritt entschieden. Der Klub bereicherte den Trainerstab nicht an der ersten Position, sondern ziemlich direkt dahinter um zwei neue Akteure. Nuri Sahin (35) und Sven Bender (34) sind nun die beiden ersten Assistenten des Cheftrainers Edin Terzic (41), den so mancher Fan aus den Tiefen des Internets nach einem schwer enttäuschenden zweiten Halbjahr 2023 am liebsten in die Wüste geschickt hätte.