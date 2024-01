Dortmund gegen Bochum Kleines Revierderby mit großer Bedeutung

Bei allem Bemühen um die Rolle des Außenseiters fahren die Bochumer am Sonntag die 20 Kilometer in den Freizeitpark nach Dortmund im Bewusstsein, den großen Nachbarn durchaus ärgern zu können. In der Hinrunde trotzte der VfL dem BVB an der Castroper Straße ein 1:1 ab, im April 2022 gewann er sogar mit 4:3 in Dortmund. An derartige Schmach mag Borussias Torwart Gregor Kobel gar nicht denken. Bereits die Punkteteilung in Bochum kommentierte der Schweizer so: „Wir sind Borussia Dortmund und gehen mit gewissen Ansprüchen ins Spiel.“ Daran wird sich bis Sonntag sicher nichts ändern.