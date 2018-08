Borussia Dortmund verpflichtet Paco Alcácer

Dortmund Borussia Dortmund hat den lange erwarteten Transfer von Francisco Alcácer perfekt gemacht. Für die Präsentation des neuen Stürmers hat sich der Bundesligist etwas Besonderes ausgedacht.

Der Transfer des 13-maligen spanischen Nationalspielers Francisco „Paco“ Alcácer vom FC Barcelona zu Borussia Dortmund ist perfekt. Das teilte der Tabellenführer der Fußball-Bundesliga am Dienstag mit. Der 24-Jährige werde für ein Jahr ausgeliehen mit der Kaufoption für weitere vier Jahre. Der Mittelstürmer soll beim BVB die Rückennummer 9 tragen.

😃 Heute in Dortmund... pic.twitter.com/tUgf1QoUfw

In einem Video, das der BVB auf seinen Plattformen in den sozialen Netzwerken veröffentlichte, finden Dortmunds Manager Michael Zorc und der Angreifer über ein Handy-Programm zusammen, das der Dating-App „Tinder“ nachempfunden ist. Statt „It's a Match“ ist dort nach der erfolgreichen Vermittlung „It's a Transfer“ zu lesen. Wie gut Alcácer und die Schwarz-Gelben im echten Leben zusammenpassen, wird sich freilich erst in den nächsten Wochen und Monaten herausstellen – fast wie beim Online-Dating.