Neuer Innenverteidiger : BVB verpflichtet Schlotterbeck vom SC Freiburg

Dortmund Borussia Dortmund hat seinen zweiten Neuzugang für die kommende Saison vorgestellt: Innenverteidiger Nico Schlotterbeck kommt vom SC Freiburg.

Bevor für Schlotterbeck im Sommer das neue Abenteuer beginnt, will er seinen Weg in Freiburg mit der Qualifikation für die Champions League und dem DFB-Pokalsieg krönen. „Es ist mir wichtig, mich auf der Zielgeraden der Saison voll und ganz auf die ausstehenden drei Spiele mit dem SC Freiburg, die wir hoffentlich erfolgreich bestreiten werden, konzentrieren zu können. Danach freue ich mich auf die neuen Aufgaben mit dem BVB“, sagte Schlotterbeck nach dem bestandenen Medizincheck am Montag.