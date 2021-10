Mehr als 67.000 Fans erlaubt : Borussia Dortmund veröffentlicht 3G-Konzept

Dortmund Borussia Dortmund hat sein Konzept für den Einlass der mehr als 67.000 Zuschauer für die kommenden Heimspiele mit der 3G-Regelung vorgestellt. Man gehe dabei „über die gesetzlichen Anforderungen hinaus“.

Am Mittwoch hat der BVB nun das genaue Konzept für den Besuch des Signal Iduna Parks mit 3G-Regelung veröffentlicht. „Borussia Dortmund wird dabei – wie stets in der Vergangenheit – über die gesetzlichen Anforderungen hinausgehen“, heißt es darin. Konkret bedeutet das, dass Nicht-Geimpfte und Nicht-Genesene Personen entweder einen maximal 48 Stunden alten negativen PCR-Test oder einen negativen tagesaktuellen Antigenschnelltest in digitaler Form vorweisen müssen. Selbsttests sind ausgeschlossen.

Der BVB erklärt seine Abkehr von der 2G-Regelung, mit der man „die Impfkampagne aktiv mit anschieben“ wollte, auch mit der Impfquote in Nordrhein-Westfalen, die über dem Bundesdurchschnitt liege. „Jedem Bürger hierzulande wurde ein Impfangebot gemacht. Und doch gehört es an einem Punkt der Pandemie, an dem nahezu 80 Prozent aller Erwachsenen in unserem Bundesland vollständig geimpft sind, zur Wahrheit, dass einige Bürger ihr Impfangebot nicht annehmen möchten bzw. werden.“