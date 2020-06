BVB enttäuscht gegen Mainz : „Haben den Gegner ein wenig unterschätzt“

Dortmund Borussia Dortmund enttäuschte bei der Niederlage gegen Mainz auf ganzer Linie. Der Auftritt des BVB dürfte nicht nur die Mainzer Konkurrenten im Abstiegskampf gerärgert haben. Trainer Lucien Favre fand klare Worte.

Florian Kohfeldt hatte sich den Fernsehabend auf der Couch sicher ganz anders vorgestellt. Der Trainer von Werder Bremen sah den späten Ausgleich von Fortuna Düsseldorf bei RB Leipzig und den Auswärtscoup des FSV Mainz 05 in Dortmund. Falls Kohfeldt den Fernseher nach dem Abpfiff nicht frustriert ausgeschaltet haben sollte, dürfte seine Laune bei den Worten des BVB-Trainers Lucien Favre noch schlechter geworden sein.

Neun Kilometer liefen die BVB-Profis weniger als die hungrigen Mainzer. Dem Offensivspiel mangelte es wie schon zuvor beim glücklichen Sieg in Düsseldorf an Tempo und Kreativität, das Abwehrverhalten war schwach. "Unser Pressing ist Alibi", brüllte Mats Hummels schon gegen Ende der ersten Halbzeit über den Platz. Es wurde nicht besser.

Favre sprach von "einer großen Enttäuschung". Kehl stellte fest, dass es "heute zu wenig war". Auch die Spieler gaben sich zumindest selbstkritisch. "Wir haben zu viele Fehler jemand. Niemand ist an seine Leistungsgrenze gekommen", sagte Nationalspieler Julian Brandt.

Das dürfte nicht nur die Mainzer Konkurrenten im Abstiegskampf ärgern, sondern auch die BVB-Bosse. Das Ticket für die lukrative Königsklasse ist zwar gebucht, doch Platz zwei in der Bundesliga hinter Abomeister Bayern München würde mehr Millionen bringen als Rang vier. In Zeiten der Coronakrise will auch der finanziell sehr gut aufgestellte BVB auf das Geld nicht verzichten.