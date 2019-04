Millionenspende : BVB unterstützt Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem

Armin Laschet (CDU), Ministerpräsident von Nordrhein-Westfalen, steht in der Halle der Namen in der Gedenkstätte Yad Vashem. Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Borussia Dortmund beteiligt sich mit einer Million Euro am Ausbau der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Damit setzt der Bundesligist ein klares politisches Signal.

Borussia Dortmund setzt vor dem sportlichen Gipfeltreffen in der Bundesliga gemeinsam mit vier großen deutschen Unternehmen ein klares politisches Signal. Der BVB unterstützt mit einer Million Euro den Ausbau der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem in Israel. Jeweils die gleiche Summe steuern Daimler, die Deutsche Bahn, die Deutsche Bank und Volkswagen für einen Erweiterungsbau in Jerusalem bei. „Der BVB ist ein sehr politischer Verein“, erklärte Hans-Joachim Watzke, der Vorsitzende der BVB-Geschäftsführung.