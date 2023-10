Bundesliga-Duell BVB und Union Berlin sind zwei Teams auf der Suche nach ihrer alten Form

Fischer bekannte immerhin, dass den Gegentreffern bei der Champions-League-Heimpremiere Fehler in der Abstimmung und Nachlässigkeiten in der sonst so eisern befolgten Aufgabenverteilung vorausgingen. Union macht zurzeit jene grundsätzlichen Dinge falsch, die das Team seit Jahren über jede Klippe gebracht haben. Die Berliner sind nicht so sortiert wie bei ihrem Durchmarsch in die europäischen Wettbewerbe, es mangelt ihnen an der Selbstverständlichkeit in allen taktischen Abläufen. Und es ist fast eine Ironie des Fußballlebens in Köpenick, dass Union ein Tal erreicht, nachdem erstmals in Fischers Amtszeit ein paar große Namen in den Osten der Hauptstadt gewechselt sind. Robin Gosens kam von Inter Mailand, Leonardo Bonucci von Juventus Turin, Kevin Volland aus Monaco. Für großen Glanz haben sie noch nicht sorgen können.