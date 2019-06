Kommentar zur BVB-Rückholaktion : Hummels ist eine sichere Bank

Meinung Düsseldorf Borussia Dortmund will Mats Hummels zurückholen. Und auch der Verteidiger des FC Bayern München scheint nicht abgeneigt. Das Geschäft könnte sich für alle Beteiligten auszahlen.

Mats Hummels urlaubt derzeit mit seiner Familie. Am Samstag ließ er seine mehr als 2,7 Millionen Follower bei Instagram wissen, dass seine Frau gesteigerten Wert darauf legen würde, dass er am Hochzeitstag vorzeigbar aussehe. Sie zubbelte ein wenig in seinen (natürlich) perfekten liegenden Haaren herum. Unter dem Post sind fast 2500 Kommentare. Die wenigsten beschäftigen sich indes mit der Frage, wie es um den Style-Faktor von Herrn Hummels bestellt ist. Zu lesen sind zwei Lager. Die Bayern-Fans, die ihn überwiegend zum Bleiben bewegen wollen. Und die BVB-Anhänger, die sich über seine Rückkehr freuen würden. „Glenn82“ schreibt: „Mats komm zurück. Die Wertschätzung wirst du eher in Dortmund finden als bei den Bayern!“