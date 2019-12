„Das ist dumm. Das ist dumm!“ : Trainer Favre schimpft auf BVB-Profis

Sinsheim Der sonst so ruhige Lucien Favre kann das Unvermögen seiner Spieler nicht fassen. Die völlig unnötige Niederlage von Borussia Dortmund in Hoffenheim ist aber nicht nur dem Trainer ein Rätsel.

Lucien Favre blickte bei der Pressekonferenz gequält und ungläubig ins Scheinwerferlicht. Gleich dreimal verwendete der Trainer von Borussia Dortmund nach dem verkorksten Hinrunden-Abschluss den Begriff „dumm“ im Zusammenhang mit seiner Mannschaft. Kaum jemand beim BVB konnte es am Freitagabend fassen, dass am Ende eine 1:2 (1:0)-Niederlage bei der TSG 1899 Hoffenheim stand. Konsterniert verabschiedete sich der deutsche Vizemeister in die Winterpause der Fußball-Bundesliga.