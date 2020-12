Trainer Favre unter Druck : Dortmund nach Demütigung im Schockzustand

Dortmund Borussia Dortmund befindet sich nach der Demütigung durch den VfB Stuttgart im Schockzustand. Für Trainer Lucien Favre wird es ungemütlich. Geschäftsführer Hans-Joachim Watzke hält sich zu möglichen Konsequenzen bedeckt.

Der sichtlich mitgenommene Lucien Favre sprach von einer "Katastrophe", der fassungslose Hans-Joachim Watzke wirkte nach dem "schwarzen Tag" ratlos. Die historische 1:5-Demütigung durch Aufsteiger VfB Stuttgart hat Borussia Dortmund in einen Schockzustand versetzt. Für Trainer Favre wird es nach der dritten Bundesliga-Heimniederlage in Serie ungemütlich.

"Es fühlt sich nicht gut an. Wir müssen es analysieren", sagte Geschäftsführer Watzke und hielt sich zu möglichen Konsequenzen für Favre bedeckt. Erst zweieinhalb Stunden nach dem Abpfiff verließ der Klub-Boss das Stadion. Zuvor hatte er mit Sportdirektor Michael Zorc und weiteren engen Mitarbeitern in einer Loge zusammengesessen und versucht, das eigentlich Unerklärliche zu erklären.

Hummels kritisierte besonders die zahlreichen Ballverluste, die immer wieder für große Gefahr vor dem eigenen Tor sorgten. Man spiele viel zu riskant in Situationen, in denen man kaum etwas gewinnen, aber umso mehr verlieren könne, so der Weltmeister von 2014 bei Sky: "Es war einfach zu viel Geschnicke."