BVB-Trainer Favre zum Titelrennen : „Jetzt ist wieder alles möglich“

Dortmund Anders als nach der bitteren 2:4-Revierderby-Pleite gegen den FC Schalke 04 glaubt BVB-Trainer Lucien Favre nun doch wieder an den Titel. Dortmund hat zwei Punkte Rückstand auf Spitzenreiter FC Bayern München.

Für Borussia Dortmunds Trainer Lucien Favre ist der Kampf um die deutsche Fußball-Meisterschaft noch nicht entschieden. „Jetzt ist wieder alles möglich“, sagte der Schweizer Trainer am Freitag in Dortmund. Der Punktverlust des Bundesliga-Spitzenreiters Bayern München beim 1:1 in Nürnberg einen Tag nach der eigenen Derby-Niederlage gegen Schalke 04 hat Favre zum Umdenken bewegt.