„Eine Art Standby-Modus“: Roman Bürki spielt vorerst nicht mehr für die Schweiz

Marbella Roman Bürki hat überraschend angekündigt, vorerst nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft aufzulaufen. Stattdessen wolle sich der BVB-Torhüter ganz auf den Verein konzentrieren.

Roman Bürki wird bis auf weiteres nicht mehr für die Schweizer Nationalmannschaft spielen. Wie der 28 Jahre alte Torhüter des Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund am Sonntag im Trainingslager von Marbella erklärte, will er sich vorerst auf seine Aufgabe beim Herbstmeister konzentrieren: „Ich habe mich dazu entschieden, zumindest in diesem Jahr in eine Art Standby-Modus zu schalten, was meine Nationalmannschafts-Karriere angeht.“ Seine Entscheidung sei „keine gegen das Nationalteam, sondern eine für einen verstärkten Fokus auf den BVB und meine Gesundheit.“