Borussia Dortmund: "Teddy" de Beer nicht mehr Torwarttrainer

Lucien Favre wird in Dortmund mit einem neuen Torwarttrainer arbeiten. Foto: dpa/Federico Gambarini

Dortmund Nach 32 Jahren als Torwart und Torwarttrainer beim Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund bekommt Wolfgang de Beer (54) in der kommenden Saison einen neuen Job beim BVB.

Das gaben die Westfalen am Freitag bekannt. Wer unter dem neuen Trainer Lucien Favre die Torhüter betreut, steht noch nicht fest.

"Mein Kopf und mein Körper sagen mir nach all den wundervollen, spannenden, intensiven Jahren auf dem Platz, dass es nun an der Zeit ist, in meinem Verein noch eine andere Aufgabe wahrzunehmen. Eine, über die ich zwar noch nicht viel sagen kann und darf, die aber mit den Fans des BVB zu tun hat, denen ich mich sehr verbunden fühle und denen ich viel zu verdanken habe", sagte de Beer.