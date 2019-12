Spieler von RB Salzburg in Dortmund gelandet : Stürmer Haaland soll den BVB zielstrebiger machen

Erling Haaland. Foto: AFP/JOE KLAMAR

Dortmund Der 19-jährige Norweger Erling Haaland von RB Salzburg soll in Dortmund gesichtet worden sein. Ins Anforderungsprofil des BVB passt er. Kleiner Nachteil: Auch RB Leipzig ist an einer Verpflichtung des Angreifers interessiert.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Robert Peters

Erling Haaland ist nicht so leicht zu übersehen. Stolze 1,94 Meter misst der Norweger, 87 Kilogramm bringt er auf die Waage. Den kantigen Schädel krönt ein blonder Schopf – so ungefähr stellt man sich den glattrasierten Nachfolger der Wikinger vor. Deshalb fiel Haaland auch auf, als er am Flughafen Dortmund einer Chartermaschine entstieg. Nach übereinstimmenden Berichten von „Ruhr Nachrichten“ und „Radio 91.2“ soll ein Mitarbeiter von Borussia Dortmund den Fußballspieler in Empfang genommen haben.

Das hat einen nachvollziehbaren Grund. Der BVB hat seit langem ein Problem in der Angriffsmitte, in der auch wegen der Verletzungsanfälligkeit des spanischen Mittelstürmers Paco Alcacer die vielbeschworene Durchschlagskraft fehlt. Zur Behebung des Problems bringt Haaland nicht nur die athletischen Voraussetzungen mit. Er könnte bereits von seiner Körpergröße und Präsenz im Strafraum der Abnehmer für die Vorarbeit der Dortmunder Tempodribbler auf den Flügeln sein.

Und er hat bei RB Salzburg mit seinen zarten 19 Jahren schon sehr eindrucksvoll bewiesen, dass er weiß, wo das Tor steht. In gerade mal sechs Champions-League-Spielen hat er achtmal getroffen, 16 Treffer in 14 Pflichtspielen stehen in der österreichischen Bundesliga zu Buche. Das spricht sich herum.

Nicht nur in Dortmund. Auch RB Leipzig soll großes Interesse an einer Verpflichtung des Stürmers haben. Sein Flugweg nach Dortmund zeigt das. Er ging von Salzburg nach Leipzig, nach drei Stunden Aufenthalt führte er nach Dortmund. Der norwegische TV-Experte und ehemalige Frankfurter Bundesligaspieler Jan-Aage Fjortoft twitterte: „Ich versichere, dass „Team Haaland“ in Dortmund gewesen ist. Sie waren auch zu Gesprächen in Leipzig. Es ist immer noch offen, was passiert.“ Das Team Haaland bestand aus dem Spieler und seinem Berater Mino Raiola, der unter anderem die Stars Paul Pogba und Zlatan Ibrahimovic betreut.

Haaland passt auf die Dortmunder Wunschliste ebenso wie ins Leipziger Fußball-Schema, das er in Salzburg lernen durfte. Dort war der heutige Mönchengladbacher Coach Marco Rose sein Trainer. Rose urteilt im „Kicker“: „Er ist extrem dynamisch und torgefährlich. Er ist ein richtig guter Junge, der eine große Zukunft vor sich hat.“ Und er ist (noch) zu einem vergleichsweise kleinen Preis auf dem Markt. In seinem Vertrag mit Salzburg ist eine Ausstiegsklausel vereinbart, die Gelehrten streiten, ob als Ablösesumme 20 oder 30 Millionen Euro festgeschrieben sind. Wenn die Experten recht behalten, die ihm eine Weltklasse-Laufbahn vorhersagen, ist das bescheiden. Der vielleicht künftige Dortmunder Kollege Jadon Sancho (ebenfalls 19) wird bereits zu dreistelligen Millionen-Summen gehandelt.