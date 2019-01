Verletzung: BVB startet ohne Akanji ins Trainingslager nach Marbella

Marbella Dortmunds Manuel Akanji muss auf das Trainingslager verzichten. Seine Verletzung aus dem Spiel gegen Fortuna Düsseldorf ist noch nicht verheilt. Und auch Jadon Sancho ist nicht mit den Dortmundern nach Marbellla gestartet.

Bundesligist Borussia Dortmund ist ohne Manuel Akanji in das Trainingslager in Marbella gestartet. Der 23 Jahre alte Abwehrspieler fehlte beim Abflug des Herbstmeisters am Freitagvormittag aus der Revierstadt Richtung Costa del Sol. Akanji leidet auch nach der Winterpause weiter an den Folgen einer Adduktorenverletzung, die er sich am 18. Dezember bei der bisher einzigen Saisonniederlage des BVB in der Bundesliga bei Fortuna Düsseldorf (1:2) zugezogen hatte. Weitere medizinische Untersuchungen sollen zeigen, ob der Schweizer womöglich operiert werden muss.