Sportdirektor bläst zum Angriff : Zorc untermauert BVB-Titelambitionen

Bad Ragaz Borussia Dortmund hat ungewohnt offensiv seine Titelambitionen formuliert. Rund zwei Wochen vor dem Saisonstart untermauert Sportdirektor Michael Zorc Michael Zorc die Titelambitionen des BVB.

Lächelnd nimmt Michael Zorc auf einem Stuhl unter einem großen Sonnenschirm auf der Terrasse des Luxushotels Grand Resort Bad Ragaz Platz. Im Hintergrund plätschert ein Springbrunnen, der Blick auf das Bergpanorama ist beeindruckend. Der Sportdirektor von Borussia Dortmund ist aber nicht nur wegen der äußeren Umstände "völlig entspannt". Zorc hat seine Hausaufgaben in der Sommerpause mit Bravour erledigt. Daher bläst der Vizemeister zum Angriff auf Branchenprimus Bayern München.

"Wir waren in der vergangenen Saison 21 Spieltage lang Tabellenführer. Solch eine Saison ist Verpflichtung und Motivation zugleich. Wir müssen zumindest versuchen, unseren Rahmen und unser Limit noch weiter nach oben zu verschieben", sagte Zorc im Interview mit dem Sport-Informations-Dienst (SID) im Trainingslager im Schweizer Bad Ragaz.

Der offensiv formulierte Titelwunsch sei "insbesondere auch aus der Mannschaft heraus" gekommen. Diese wurde mit den prominenten Neuzugängen Mats Hummels, Julian Brandt, Thorgan Hazard und Nico Schulz für die Bayern-Jagd noch einmal kräftig verstärkt. "Durch die Neuverpflichtungen haben wir sowohl Qualität als auch Stabilität hinzugewonnen", sagte Zorc. Besonders von Königstransfer Hummels erwartet der 56-Jährige viel: "In erster Linie sportliche Qualität, aber auch Führungsqualität. Er wird keine lange Anpassungszeit benötigen."

Für Hummels kommt es bereits am Samstag (20.30 Uhr/ZDF und Dazn) beim Supercup in Dortmund zum Wiedersehen mit seinen ehemaligen Teamkollegen aus München. Das erste Kräftemessen der beiden deutschen Topklubs in der neuen Saison hat für Zorc "einen besonderen Reiz." Es sei "immer ein Prestigeduell", für beide Mannschaften sei es "ein Ernstfall." Um gleich ein Zeichen zu setzen, will Zorc "den Titel im eigenen Stadion natürlich gewinnen."

Für die am 16. August beginnende Spielzeit erwartet der Ex-Profi einen Zweikampf mit dem deutschen Rekordmeister. "Ich bin sehr gespannt auf das Projekt Leipzig mit Julian Nagelsmann. Leverkusen hat eine sehr gute Rückrunde gespielt und einen guten Kader. Aber in erster Linie geht die Meisterschaft über Bayern München", sagte Zorc.

Doch nach dem knapp verpassten Titel im Mai träumt der BVB von der neunten deutschen Meisterschaft. Selbst der eher als zurückhaltend bekannte Trainer Lucien Favre wurde laut Zorc problemlos auf das Ziel eingeschworen. "Ich halte nichts davon, wenn ein Ziel von der Vereinsführung vorgegeben wird und die anderen folgen müssen. Alles ist im Gleichklang", sagte Zorc.

Die Ergebnisse in der Vorbereitung stimmen. Sechs Spiele, sechs Siege - die Schwarz-Gelben befinden sich in einer beachtlichen Frühform. Außer kleinerer Verletzungsprobleme läuft in der Schweiz alles wunschgemäß. "Es ist sehr wichtig, dass wir uns körperlich in eine gute Verfassung bringen, wir müssen physisch da sein", sagte Zorc. Im Trainingslager sei man "24 Stunden mehr oder weniger zusammen. Das ist für die neuen Spieler wichtig, damit sie sich akklimatisieren können".

Einige vor einem Wechsel stehende Profis wie Andre Schürrle oder Maximilian Philipp sind allerdings gar nicht erst mit in die Berge gereist. Derzeit stehen noch über 30 Profis im aufgeblähten BVB-Kader. Zorc will noch einige Spieler abgeben. "Wir sind dabei, die Dinge nach und nach abzuhandeln und haben dafür noch mehr als einen Monat lang Zeit. Ich bin zuversichtlich, dass wir die Kadersituation weiter optimieren können", sagte Zorc und ergänzte: "Wir werden schlussendlich eine Kadergröße haben, mit der der Trainer vernünftig arbeiten kann, bei der aber auch die leistungsfördernde Konkurrenzsituation gegeben ist."

Nach der Rückkehr nach Dortmund am Freitag sollen auch die Vertragsverhandlungen mit Mario Götze aufgenommen werden. Zuletzt wurde in verschiedenen Medien über unterschiedliche Gehaltsvorstellungen spekuliert. "Wir werden in Kürze Gespräche führen. Es ist das Ziel, mit ihm zu verlängern", sagte Zorc und genoss auch dabei den Ausblick auf das Bergpanorama.

