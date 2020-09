Sieg im Testspiel : Reus trifft bei BVB-Comeback

Köln Sieben Monate war Marco Reus verletzt. Nach Reha und langsamem Aufbautraining steht der Dortmunder nun wieder auf dem Platz. Beim Testspiel gegen Sparta Rotterdam zeigte er gleich seine Qualitäten.

Fußball-Nationalspieler Marco Reus hat Borussia Dortmund bei seinem Comeback nach knapp siebenmonatiger Verletzungspause zum Sieg geschossen. Im letzten Test der Vorbereitung gewann der BVB auch dank eines Treffers des 31-Jährigen mit 2:1 (0:0) gegen den niederländischen Erstligisten Sparta Rotterdam. Reus traf in der 63. Minute zum 1:0 und leitete damit den vierten Sieg im siebten Test ein.

Kapitän Reus war beim BVB in einer insgesamt zähen Partie von Beginn an auffällig und kam schon in der ersten Halbzeit zu einer guten Gelegenheit aus knapp zwölf Metern (21.), nach dem Seitenwechsel ließ er einen Pfostenschuss folgen (59.).