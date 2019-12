9009 Trikots eine Stunde nach Abpfiff ausverkauft : Schwarze BVB-Trikots als Verkaufsschlager

Dortmund Die schwarzen Sondertrikots, in denen Borussia Dortmund gegen Fortuna Düsseldorf am Samstag auflief, waren bereits eine Stunde nach Abpfiff ausverkauft. Die Edition wurde anlässlich des 110.Geburtstags des BVB aufgelegt.

Die meisten Zuschauer staunten nicht schlecht, als Borussia Dortmund im Duell mit Fortuna Düsseldorf in schwarzer Kluft auflief. Ein Jahr nach dem Ende des Steinkohlenbergbaus im Ruhrgebiet hatte sich der Revierclub zu einem Sondertrikot entschieden, das anlässlich des 110. Geburtstags des Vereins am 19. Dezember in den Verkauf ging. Dass die 9009 Trikots bereits eine Stunde nach dem Abpfiff ausverkauft waren, übertraf die kühnsten Erwartungen. „Absoluter Wahnsinn!“, kommentierte der BVB. Zeitweise brach sogar der Online-Shop des achtmaligen deutschen Meisters zusammen.