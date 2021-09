„Etwas völig Neues“ : BVB schließt Kooperation mit Sky Deutschland

Dortmund Der börsennotierte Fußball-Bundesligist Borussia Dortmund und der Pay-TV-Sender Sky Deutschland haben eine Kooperation für mindestens vier Jahre vereinbart. Die Zusammenarbeit betrifft die Bereiche Content, Vertrieb und Marketing.

Der Bezahlsender zeigt auch die zehnteilige, saisonbegleitende Film-Reihe "BVB 09 - Stories who we are", die den Fans einen Blick hinter die Kulissen des westfälischen Traditionsklubs bietet. Jeweils an zehn Donnerstagen zeigt Sky die Doku exklusiv im deutschen Fernsehen auf Sky Sport Bundesliga 1.