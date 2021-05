BVB-Torhüter vor Gericht : Bürki verklagt Eurowings auf 21.500 Euro Schadenersatz

Dortmund Roman Bürki hat die Fluggesellschaft Eurowings verklagt. Borussia Dortmunds Torhüter verlangt 21.500 Euro. Weil er seinen Flug nach Mallorca verpasste, musste der Schweizer einen Privatjet chartern. Am Freitag wurde der Fall am Düsseldorfer Landgericht verhandelt.

Borussia Dortmunds Torwart Roman Bürki will 21.500 Euro von Eurowings als Schadenersatz erstattet bekommen. Am Freitag wurde seine Klage am Düsseldorfer Landgericht verhandelt. Wie sein Anwalt Matthias Böse vorab berichtete, hatte die Airline Bürki und seine Freundin am 3. Juli vergangenen Jahres trotz gültigen Tickets in Düsseldorf am Flughafen stehen lassen und war ohne ihn abgeflogen, weil der Flug überbucht gewesen sei (Az.: 22 O 129/20).