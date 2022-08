Nach 23 Jahren im Amt : Rauball wird nicht mehr als BVB-Präsident kandidieren

Dortmund Bei Borussia Dortmund geht eine lange Ära unter der Regie von Reinhard Rauball zu Ende. Der 75-Jährige wird auf der Mitgliederversammlung des Bundesligisten im November nach insgesamt 23 Jahren nicht erneut für das Amt des Vereinspräsidenten kandidieren. Wer Nachfolger werden könnte.

Präsident Reinhard Rauball vom Fußball-Bundesligisten Borussia Dortmund zieht einen Schlussstrich. Der 75-Jährige wird im November nach insgesamt 23 Jahren im Amt nicht erneut kandidieren. Das gab der BVB am Dienstag bekannt, nachdem Rauball den Wahlausschuss-Vorsitzenden Winfried Materna informiert hatte. Als Nachfolger wird Rauball seinen bisherigen Stellvertreter Reinhold Lunow vorschlagen.

„Ich bin in jeder Minute meiner Amtszeit stolz gewesen, Präsident dieses großartigen Vereins sein zu dürfen. 23 Jahre lang habe ich dieses Amt mit viel Herzblut ausgefüllt“, sagte Rauball. Borussia Dortmund sei immer ein prägender Bestandteil seines Lebens gewesen, sei es nach wie vor und werde es immer sein: „Es erfüllt mich mit großer Freude, dass ich gleich drei Mal die Ehre hatte, meiner Borussia, die so tief in die Gesellschaft hineinwirkt, als Präsident dienen und daran mitwirken zu können, sie aus schwierigen Situationen zu führen.“